"الترند عندكم ولكني لن أكذب!" .. عامر عبدالله يرد على هجوم جماهير الهلال ويؤكد: لن أفرح بخسارة فريق بلدي

أجواء مشحونة شهدتها قمة الهلال والعين..

رد المعلق الرياضي عامر عبدالله، على "الهجوم" الذي يتعرض له من جماهير نادي الهلال السعودي؛ على خلفية "القمة الآسيوية" التي جمعت فريقهم بالعين الإماراتي، مساء يوم الإثنين الماضي.

الهلال فاز (5-4) على العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

عبدالله قال في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الخميس: "أنا إماراتي.. من الطبيعي أن (أساند) العين ضد الهلال أثناء تعليقي على المباراة، لن أفرح إذا خسر منتخب أو فريق بلدي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجّه المعلق الرياضي "رسالة" إلى جميع السعوديين، وكل من يهاجمه من جماهير الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "أعرف بأن الجماهيرية و(الترند) الأكبر عندكم؛ لكنني لن أتجمل أو أكذب عليكم.. لن أساندكم أبدًا ضد أي فريق إماراتي".

وطلب عامر عبدالله من "منتقديه"، أن يعودوا إلى تاريخه القديم منذ أن مارس التعليق الرياضي؛ ليعرفوا بأنه أكثر من يقف مع المنتخب السعودي وأندية المملكة، عندما تواجه فرق أخرى غير إماراتية.

واستشهد عامر بمباراة سابقة بين السعودية ومنتخب إيران، والتي حضرها 100 ألف مشجع في طهران؛ حيث أخذ يتغنى بالمملكة ويصفها بـ"فخر العرب"؛ وهو الأمر الذي جعل أكثر من 14 صحيفة سعودية تشيد به.

جدير بالذكر أن الأجواء بين جماهير الهلال والعين مشحونة للغاية، منذ الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ عندما تمكن الفريق الإماراتي من "إقصاء" نظيره السعودي، من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يتوّج باللقب في النهاية.