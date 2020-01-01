ثلاثي الهلال ولاعب العين ينافسون على لقب الأفضل بآسيا

الاتحاد الآسيوي يفتح التصويت للجماهير

أصدر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاءً جديدًا للجماهير، لاختيار أفضل رباعي بالخط الخلفي في نسخة عام 2017 من دوري أبطال آسيا.

الاتحاد القاري منح الفرصة للجماهير للتصويت حتى يوم 21 من يونيو الجاري، على أن يعلن النتائج في الأول من يوليو المقبل.

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وينافس محمد البريك؛ لاعب الهلال السعودي، على أفضل ظهير أيمن، بعدما صنع 16 فرصة لزملائه وصنع أربعة أهداف، بجانب أن نسبة تدخلاته وصلت إلى 91%، لينافس صادق محرمي؛ لاعب بيرسبوليس الإيراني، خوسرو حيدري؛ لاعب الاستقلال الإيراني وواتارو إيندو؛ لاعب أوراوا ريدز الياباني.

أما بمركز قلب الدفاع، فانحصرت المنافسة بين أسامة هوساوي؛ لاعب الهلال السعودي، الذي وصلت نسبة دقة تمريراته إلى 88%، وقطع 10 تسديدات وفاز في 9 تدخلات، ليدخل في منافسة مع إسماعيل أحمد؛ لاعب العين الإماراتي، الذي سجل هدفين وصنع آخر، وحقق نسبة تدخلات ناجحة وصلت إلى 75% وفاز في 38 مواجهة فردية.

وينافس هوساوي وإسماعيل كل من تومواكي ماكينو وريوتا موريواكي؛ لاعبي أوراوا، وفينج زياوتينج؛ لاعب جوانجزوهو الصيني، وشي كي؛ لاعب شنجهاي الصيني.

فيما يتعلق بمركز الظهير الأيسر، فيأتي ياسر الشهراني؛ لاعب الهلال، الذي فاز في 22 تدخل، وسدد 5 تسديدات على المرمى، وحقق نسبة دقة تمرير وصلت إلى 78%، ليتنافس مع ثيراثون بونماثان؛ لاعب مونج ثونج يونايتد، لي زيوبينج؛ لاعب جوانجزهو، وبيمان شيرزادي؛ لاعب استقلال خوزستان.

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