"صن داونز يستعرض عضلاته" .. فاز على الهلال وفريق آخر في نفس اليوم!

بالأساسيين والبدلاء يحققون الانتصار..

تلقى فريق الكرة بنادي الهلال، خسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، ضمن معسكر النمسا الذي يجهّز الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

واستهل الهلال معسكره بالنمسا، بفوز عريض على نويشتات النمساوي بنتيجة (6-0)، كما حقق فوزًا على العربي القطري بنتيجة (0-2)، قبل أن يتلقى خسارة أمام صن داونز بنتيجة (1-2).

ويمكن القول، إن اليوم (الجمعة)، هو يوم مشهود لكتيبة صن داونز، والتي قدمت عرضًا لاستعراض العضلات، بالفوز على فريقين في مباراتين وديتين أقيمتا اليوم، وهما الهلال والعربي القطري.

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والتقى صن داونز بنظيره العربي، صباح اليوم، وانتهى اللقاء بفوز كبير للفريق الجنوب إفريقي بنتيجة (3-0)، عن طريق أبو بكر نصير أحمد، ماسيكو، وماتيوس، ثم خاض مباراته الثانية أمام الهلال، بقائمة مختلفة، ليحقق فوزًا بثنائية حملت توقيع لوكاس ريبيرو وموديبا، فيما سجل ألكساندر ميتروفيتش هدف الهلال من علامة الجزاء، كما تم احتساب ركلة أخرى تصدى لها حارس صن داونز دينيس أونيانجو بنجاح.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراتين وديتين أمام كومو 1907 وأودينيزي الإيطاليين في 29 يوليو و3 أغسطس، قبل العودة إلى الرياض، حيث يستعد صاحب الثلاثية السعودية، لبدء مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة الأهلي في 13 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.