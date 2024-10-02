"فريقك تعرض لهزيمة مذلة" .. إعلامي تونسي شهير يهاجم مدرب الشرطة بسبب "طريقة جلوسه" أمام الهلال!

الهلال يحلق في صدارة النخبة الآسيوية..

فتح الإعلامي والمعلق الرياضي التونسي الشهير هشام الخلصي، النار على أحمد صلاح، المدير الفني لنادي الشرطة العراقي؛ بعد الخسارة أمام عملاق السعودية الهلال، مساء أمس الثلاثاء.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فاز (5-0) على الشرطة، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الخلصي قال عبر القناة العراقية الرياضية؛ وهو منفعل: "أين أنت يا أحمد صلاح وفريقك منهزم بهدفين وثلاثة وأربعة، ماذا تفعل؟!.. تجلس مستسلمًا"؛ حيث ظهر المدرب على الشاشة، وهو يجلس على الدكة بشكل غريب ويضع يده على رأسه.

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وشدد الإعلامي الرياضي التونسي على أن المدرب، كان يجب عليه أن يتحدث مع لاعبي الشرطة، بدلًا من الجلوس بهذا الشكل على الدكة؛ وذلك من أجل منع ما وصفه بـ"الهزيمة المذلة" بخماسية، أمام نادي الهلال.

ووصف الخلصي أداء الخط الخلفي للفريق العراقي أمام الزعيم الهلالي بـ"الانهيار والانحلال الدفاعي"، محملًا أحمد صلاح المسؤولية كاملة، بالظهور بهذا الشكل السيئ.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة، كان قد تعادل في بغداد (1-1) مع النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.