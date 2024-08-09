"أمر غير معقول!" .. طلبات الشباب لـ"بيع" متعب الحربي إلى الهلال

صفقة يحتاجها الهلال بشدة..

كشف الإعلامي الرياضي حامد القرني، عن طلبات نادي الشباب السعودي؛ لـ"بيع" عقد الظهير الأيسر الشاب متعب الحربي، إلى عملاق الرياض الهلال.

الحربي يحظى باهتمام من كبار الأندية السعودية، منذ صيف عام 2023؛ قبل أن "ينسحب" الاتحاد والنصر تدريجيًا؛ ليستمر الصراع بين الهلال والأهلي - حتى الآن -.

القرني أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، طلب الشباب من الإدارة الهلالية، مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى 3 لاعبين؛ من أجل "التخلي" عن الحربي.

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هؤلاء اللاعبين الثلاثة، الذين طلبهم نادي الشباب من الزعيم الهلالي؛ هم: قلب الدفاع خليفة الدوسري والظهير الأيمن حمد اليامي - بشكل نهائي -، ومتوسط الميدان مصعب الجوير على سبيل الإعارة.

ووصف القرني هذه الطلبات بـ"الأمر غير المعقول"؛ على الرغم من اعترافه بجودة الحربي الكبيرة، والتي سيستفيد منها الهلال كثيرًا، في السنوات القادمة.

لكن.. حامد القرني حذر من أن متعب الحربي كثير الإصابات؛ حيث من الممكن أن يلعب مباراة ويغيب عن خمسة؛ لذلك.. دفع مبلغ مالي والتخلي عن 3 لاعبين من أجله؛ يظل أمرًا غير منطقي.