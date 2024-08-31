رسالة إليكترونية تورط الهلال في صفقة كانسيلو .. وشرط غريب وراء فشل صفقة متعب الحربي!

مفاجآت حول صفقة كانسيلو وفشل انتقال الحربي إلى الهلال..

"الهلال تكفل بصفقة كانسيلو"، هكذا أدرك الجميع حجم التضحية الكبرى التي بذلها النادي من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، بضم صفقة أجنبية كبرى، وهو نجم مانشستر سيتي.

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد، بعقد لمدة 3 مواسم، ليصبح الصفقة الوحيدة للزعيم منذ انطلاق موسم الميركاتو الصيفي.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، في تصريح لبرنامج "MBC في أسبوع"، عن مفاجأة كبرى حول صفقة كانسيلو، مؤكدًا أن الهلال لم يحصل على تعويض مجزٍ على الإطلاق، من أجل رحيل سعود عبد الحميد إلى روما، رغم تلقيه وعدًا شفهيًا، بتكفل لجنة الاستقطاب، بصفقة البديل الأجنبي الذي يرغب الهلال في التعاقد معه، بدلًا من سعود، وحدد النادي كانسيلو بالاسم، وتم إخباره بفك الارتباط و(ماله دعوة).

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وأضاف "إدارة الهلال فوجئت بأن لجنة الاستقطاب تخبره بتكفل النادي بصفقة كانسيلو بالكامل، وتم إرسال رسالة بريد إليكتروني بذلك، ولا دخل للجنة بالصفقة".

وتطرق العجلان للحديث عن أسباب فشل صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير الشباب، إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي، رغم أن الصفقة كانت في أمتارها الأخيرة، مضيفًا "الشباب عانى كثيرًا من لجنة الاستقطاب، واللجنة اشترطت على الشباب بدفع رواتب اللاعبين إلى آخر يوم في عقدهم، من أجل الموافقة على إنهاء الصفقة".

وتابع "الشباب يقاتل ولم يرفع المنديل أو يستسلم، رغم كل هذه الإشكالات، وقوة الخصوم وضخ الأندية المنافسة".