ثنائي الهلال وحارس مرمى الشباب الأفضل في الدوري السعودي خلال يناير

أداء مبهر من فاروق بن مصطفى خلال الشهر الماضي

تُوج رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال بجائزة أفضل مدرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال شهر يناير الماضي.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت مساء اليوم الثلاثاء الثلاثي الفائز بجوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال شهر يناير الماضي، والذي شهد إقامة 3 جولات من البطولة هي الأسابيع الـ14 والـ15 والـ16.

المزيد من الفرق

رسميًا - قطر تتعهد بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

وقد فاز المدرب الروماني بجائزة أفضل مدرب والإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال بجائزة أفضل لاعب، فيما حصل فاروق بن مصطفى حامي عرين الشباب على جائزة أفضل حارس مرمى.

وتضم اللجنة الفنية كلًا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز بناءً على معايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وكان الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الرائد والجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق والتونسي سعد بقير مهاجم أبها قد حصدوا جوائز الأفضل لشهر ديسمبر الماضي.

يُشار لأن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ستنطلق مساء غدٍ الأربعاء بثلاث مباريات، تجمع الأولى ضمك مع العدالة، والثانية التعاون مع الاتحاد، وفي الثالثة يستضيف المتصدر الهلال فريق الرائد صاحب المركز السادس.