في كل مرة يتقدم بها الليوث، يعود الزعيم ويحرز هدف التعادل

حسم التعادل الإيجابي ديربي الرياض بين الشباب والهلال بثنائية لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

احتاج الليث الأبيض دقيقتين فقط بعد صافرة النهاية، كي يصل لمرمى الزعيم، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام النيجيري إيجالو، خدعت الحارس عبد الله المعيوف، واصطدمت بالمدافع جانج هيون سو، لتغير اتجاهها وتسكن يمين المرمى.

وفي الدقيقة الـ12 من المباراة، أشار الحكم باحتساب ضربة جزاء للأزرق بعد الرجوع لحكام الفيديو، إثر عرقلة المدافع للمهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، لينجح الأسد الفرنسي في إدراك التعادل من الجزائية، التي سددها على يسار الحارس فواز القرني.

البرازيلي ماتيوس بيريرا كاد أن يفض الاشتباك، ويسجل للهدف الثاني للزعيم من كرة ثابتة، سددها بشكل رائع، لكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة 30.

ورد بعدها الشباب بخمس دقائق، بفرصة خطيرة، بعد هجمة مرتدة، وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، سددها إيجالو قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تألق الحارس القرني، أمام تسديدة بأقدام لوسيانو فييتو من وسط ملعب الشباب، أبعدها الحارس لركلة ركنية.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، إحراز الليوث الهدف الثاني لهم، بعدما تألق حارس الهلال المعيوف وتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتدت منه لتصل لهتان باهبري، ليسكنها شباك فريقه السابق.

وأعاد الهلال المباراة لنقطة التعادل من جديد في الدقيقة 70، بعدما نفذ بيريرا ركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الـ18، خرج القرني من مرماه لإبعاد الكرة، لكن رأسية المدافع علي البليهي كانت أسرع منه، ووضع الكرة من المرمى.

بعدها بثوانٍ قليلة، كان الزعيم قريبًا من التقدم للمرة الأولى في المباراة، من تسديدة من وسط الملعب قوية بأقدام ماتيوس بيريرا، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة الـ11 في وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الليوث في المركز التاسع برصيد ست نقاط.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود