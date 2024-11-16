مجرد وقت .. الهلال والشباب يستعدان لخطف نجم النصر في الشتوية!

هل يخطف الشباب أو الهلال نجم النصر؟

يبدو أن أحد نجوم النصر، أصبح مهددًا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط ترقب واهتمام من جانب ناديي الهلال والشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشف الإعلامي متعب الهزاع عبر حسابه على منصة "إكس" عن أِن الشباب والهلال يسعيان لضم مختار علي لاعب وسط نادي النصر.

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وأشار الهزاع إلى أن الشباب يدخل بقوة في المفاوضات، مع اهتمام من جانب نادي الهلال، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

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وينتهي عقد مختار علي مع النصر في صيف 2025، حيث سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل، إذ يستطيع التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع لناديه.

ويُعاني مختار من قلة المشاركات مع نادي النصر خلال الموسم الحالي، حيث لم يظهر سوى في 8 مباريات بجميع البطولات كبديل، بواقع 169 دقيقة.