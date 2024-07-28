"كلامك مغلوط وهذا أول بطل في الرياض" .. خلاف إعلامي حول قصة تأسيس الهلال "المنشق" من الشباب!

من هو أول بطل في الرياض؟

شهد تاريخ تأسيس نادي الهلال، نقاشًا حادًا بين الناقدين الرياضيين بندر الرزيحان وعبد الله الطويرقي، والذي امتد إلى مسألة أول فريق يتوج بلقب في مدينة الرياض، سواءً الهلال أو الشباب.

وقال الرزيحان، عبر برنامج "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، إن الراحل عبد الرحمن بن سعيد هو من أسس نادي الهلال، وساهم في تأسيس 4 أندية، وهو الأمر الذي نفاه عبد الله الطويرقي، قائلًا إن ابن سعيد لم تكن له علاقة بتأسيس الهلال، وأن الأزرق قد خرج من رحم الشباب.

وأوضح الرزيحان "أول فريق كرة قدم في الرياض، كان نادي الموظفين، وكان فريق حواري، صار اختلاف، وطلعوا منهم وأسسوا نادي الشباب، أكبرهم كان الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، وكانت معه إمكانات مالية، وصارت أزمة حينها أن أربعة لاعبين لعبوا مع فريق الناصرية، ولمّا طلب عبد الرحمن بن سعيد معاقبتهم، ردت عليه الإدارة، قائلًا نخشى معاقبة اللاعبين وبعدها ينتقلون لنادٍ آخر، فخرج عبد الرحمن بن سعيد بمجموعة لاعبين منهم الموزان، وهو لا يزال حيًا يرزق، وصرّح مسبقًا بأنهم ظلوا لثلاثة شهور دون لعب الكرة، باستثناء الذهاب لأهل الرياض واللعب معهم، فجاء الأمير خالد بن سعود، واقترح على ابن سعود إنشاء نادٍ تم تسميته الأولمبي، ثم بدأت المسيرة، وفي أولى بطولة شارك بها الشباب عام 1380هـ، كان تجمع بين الهلال والشباب والبنك التعاوني وأهل الرياض، وهي بطولة الوسطى، وفاز بها الهلال، كما حقق أولى بطولة كأس الملك، وفي عام 84، جمع بين بطولتي كأس الملك وولي العهد، وعندما أنشأ الأمير فيصل بن فهد، الدوري التصنيفي، حقق الهلال أولى بطولة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطبقًا لذلك، فقد أكد الرزيحان أن الهلال يمتلك الأولوية في الفوز بالبطولات المحلية، وأيضًا القارية، كما احتل وصافة العالم، ولذلك سُمي بالزعيم، فيما رد الطويرقي قائلًا إن حديث بندر (مغلوط).

وأوضح الطويرقي "مؤسسو نادي الشباب 4 شخصيات، منهم صالح بن ظفران وعبد الحميد مشخص، وكان يسمى بنادي الموظفين، وانتقل من الحجاز إلى المنطقة الوسطى، وأنشأوا فريقًا، وكانوا يفوقون عبد الرحمن بن سعيد عمرًا، كما كان صالح بن ظفران يدفع ثلث راتبه على نادي الموظفين، إلا أنهم تعرضوا لمضايقات من بعض الأشخاص من أهل المنطقة، وكان والد عبد الرحمن بن سعيد يعمل مع الملك سعود، فعرّفه على عبد الرحمن، وجاء وشكّل معهم فريق الموظفين، وفي أحد الاجتماعات، تم إبلاغه بأن يقود الفريق، فكان لاعبًا ومدربًا ورئيس النادي، ونتيجة بعض الاختلافات مع صالح بن ظفران وعبد الحميد مشخص، رحل وأخذ معه 8 لاعبين من نادي الشباب، ولذلك سمي الهلال منشقًا من الشباب، وأولى بطولة حققها الشباب قبل تأسيس نادي الهلال، وكانت بطولة الوسطى عام 1381، وكان يرتدي حينها القميص الأخضر والسروال الأبيض".