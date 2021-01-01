لاعبه السابق: الهلال فقد فرصة الفوز بالدوري السعودي

نجم الهلال السابق يُوضح أسباب التراجع

أكد سعد مبارك أن فريقه السابق "الهلال" فقد فرصة الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بنسبة 80%، مشيرًا إلى أن الشباب أصبح المرشح الأبرز للفوز باللقب.

الهلال يتواجد ثالثًا حاليًا في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشباب في الصدارة ونقطة واحدة عن الأهلي في المركز الثاني.

حامل اللقب أعلن مساء أمس الأول إقالة مدربه رازفان لوشيسكو بعد الخسارة أمام ضمك في الجولة الـ18، وقد منحت الإدارة المنصب إلى روجيرو ميكالي المدرب المسؤول عن فريق 19 عامًا في النادي.

مبارك أوضح لصحيفة الرياضية السعودية أن فرص الهلال في الحفاظ على لقبه أصبحت لا تتجاوز الـ20% بعد المستويات الضعيفة التي قدمها في المباريات الأخيرة والخسارة أمام ضمك، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتحملون 70% من مسؤولية ذلك التراجع في مستوى الفريق فيما المدرب لا يتحمل سوى 30%.

وأضاف "معظم أندية العالم تعاني حاليًا من التراجع في المستوى والنتائج إلا بايرن ميونيخ، لكن الإصابات المتتالية ضربت نجوم الهلال سلمان الفرج وعلي البليهي وعبد الله المعيوف وياسر الشهراني، وأيضًا الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الإدارة عندما قررت رحيل البرازيلي (كارلوس) إدواردو”.