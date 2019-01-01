الهلال يُعلن جاهزية نواف العابد لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

زف الهلال خبرًا سعيدًا لجماهيره بالتأكيد على جاهزية نواف العابد للمشاركة خلال مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال جاهزية لاعبه نواف العابد لمواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي سيُقام في ملعب جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء القادم.

وكان النجم السعودي قد غادر مباراة فريقه أمس أمام ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي، والتي انتهت لصالح الهلال بثلاثية دون رد.

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الحساب الرسمي للزعيم على تويتر أكد أن العابد شارك في التدريبات الاستشفائية التي خضع لها اللاعبون الذين لعبوا أمام ضمك أمس، مما يعني جاهزيته لمواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وقد شارك في تلك التدريبات كذلك البيروفي أندريه كاريلو بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، فيما واصل الرباعي محمد الشلهوب وعمر خربين ومحمد كنو وعبد الله المعيوف برنامجهم العلاجي والتاهيلي.