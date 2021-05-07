فيديو | "حظوظ الأندية جميعًا لن تستطيع مجاراة حظ الهلال القوي جدًا"
أعاد الإعلامي النصراوي نشر مقطع فيديو له أكد خلاله أن الهلال سيُتوج بلقب الدوري السعودي وسيهزم الشباب بنتيجة كبيرة جدًا، وقد توقع كذلك خلال تواجده في قناة 24 الرياضية أداءً ضعيفًا من نجم وقائد الليوث "إيفر بانيجا".
الهلال استطاع سحق الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وقد غادر بانيجا المباراة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لرميه الكرة باتجاه الحكم ستيفان كوفاكس.
المريسل كان قد قال خلال الفيديو "الهلال سيُتوج بالدوري وبجدارة، معه حظ الهلال، بانيجا أو غيره ورغم أن حديثي قد يُحزن جمهور الشباب، لكن رأيي الشخصي أن الشباب سيكون ضحية الهلال في المباراة القادمة، ولا أستبعد فوز الهلال بخمسة أو ستة أهداف، مباراة كبار بالتأكيد لكن الهلال سيُفجر غضبه ضد الشباب، وبانيجا سيُخرجه المدرب بعد ربع ساعة".
المريسل أعاد نشر مقطع الفيديو وعلق عليه قائلًا "البعض كان يعتقد أنني أريد الإساءة للاعب بانيجا ،لكني كنت أتحدث عن أداء فني في المباريات الحاسمة، هم لا يعرفون أنني أكثر من يعرف حظ الهلال القوووووووووي جدًا، الذي لو جمعت حظوظ كل الأندية لن تستطيع مجاراة حظ الهلال. هذا كل شي يا أصدقائي، أعتذر حرقت عليكم المباراة".
يُشار إلى أن انتصار الهلال رفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن الشباب و5 نقاط عن الاتحاد قبل 4 جولات من نهاية الموسم.