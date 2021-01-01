180 دقيقة حياة أو موت، ومواجهات متوازنة، وقمة حاسمة .. المباريات المتبقية للهلال والشباب والاتحاد

الفرق الثلاثة دخلت في منافسة شرسة على لقب الدوري السعودي

وصلنا للأمتار الأخيرة من سباق اللقب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد تساقط جُل المتسابقين وأبرزهم النصر والأهلي، وانحسر صراع الفوز بين الثلاثة .. الهلال والشباب والاتحاد، فما هي العراقيل الكبيرة والصعبة التي سيُواجهها كل منهم لمحاولة الوصول لخط النهاية متفوقًا في نقاطه على البقية؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم.

الهلال والشباب يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد في المركز الثالث، فيما يخوض الأهلي والنصر مع عدة أندية صراعًا شرسًا جدًا على المقعد الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا 2022.

الهلال والاتحاد نجحا في حصد ثلاثة انتصارات متتالية، فيما سقط الشباب في فخ التعادل مع القادسية ثم الهزيمة أمام الاتحاد مما أبعده عن الصدارة وأعاده للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الزعيم قبل 7 جولات من النهاية.

نستعرض معًا أصعب المحطات القادمة في مشوار كل فريق ..

الهلال .. 180 دقيقة حياة أو موت

الهلال سيستضيف القادسية ثم يخرج لمواجهة الاتحاد والشباب وبعدها يعود لملعبه حيث سيلعب ضد الباطن والأهلي، ومباراته الأخيرة خارج ملعبه ستكون في القصيم ضد التعاون وختام الموسم أمام الفيصلي في الرياض.

يُمكن الجزم أن الهلال أمامه 3 مباريات تبدو في المتناول حسب الحسابات المنطقية، وقد اعتدنا كثيرًا أن تخرج كرة القدم عن المنطق!

منطقيًا الزعيم قادر على هزيمة القادسية والباطن والأهلي وجمع النقاط الكاملة خاصة أن المباريات على ملعبه، فيما يمتلك الأفضلية للفوز على التعاون والفيصلي لكن المباراتان تندرجان تحت بند "المباريات الصعبة" وخسارة النقاط بهما أيضًا متوقع، وجماهير الزعيم لم تنس ما فعله التعاون في موسم فوز النصر باللقب 2018-2019.

المباراتان الأصعب والأهم للهلال في مشواره نحو نهاية الدوري السعودي ستكونان أمام منافسين المباشرين .. الاتحاد ثم الشباب، وكلتاهما خارج ملعبه وهو ما يزيد من صعوبتهما.

180 دقيقة حياة أو موت ... الوصف الأدق لمواجهتي الهلال مع الاتحاد والشباب، لأن خسارة النقاط هنا قد تُحول حلم الحفاظ على لقب الدوري السعودي إلى كابوس.

الخسارة أمام الاتحاد في الجولة بعد القادمة "الـ25" قد تمنح الشباب فرصة التقدم في الصدارة، وستقلص الفارق مع العميد إلى نقطة واحدة فقط .. حال حققت الأندية الثلاثة الفوز، كما هو متوقع، في الجولة القادمة.

ومن ثم ستكون مواجهة الشباب حاسمة ومصيرية، لأن الخسارة ستُغلق ملف اللقب تمامًا، فيما التعادل سيُفيد العميد، والفوز سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

الاتحاد والشباب خصمان عنيدان سيُزعجا الهلال كثيرًا، خاصة أن لكل منهما نقاط قوته الخاصة .. الاتحاد قوي دفاعيًا وغدار في الهجمات المرتدة، فيما الشباب يمتلك هجومًا ناريًا ويمتلك إيفر بانيجا.

المؤكد أن فوز الهلال في المباراتين سيعني قطعه أكثر من ثلثي الطريق نحو الفوز بالدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

الشباب .. مواجهة الحسم ومباريات 60-40

الشباب سيلعب الجولة القادمة أمام التعاون في الرياض، ومن ثم سيخرج لمواجهة الباطن خارج ملعبه، ثم يستضيف الهلال في القمة، وبعدها يُواجه الاتفاق والفيصلي خارج ملعبه وبينهما يستضيف العين، والمباراة الأخيرة ستكون ضد الوحدة في الرياض.

محظوظ الشباب لأنه سيُواجه التعاون بعد رحيل باتريس كارتيرون مباشرة، لأن القرار بالتأكيد سيكون له بعض الأثر النفسي السلبي على الفريق خاصة أنه كان يُقدم معهم نتائج قوية ... التعاون مع كارتيرون في القصيم كان سيكون خصمًا صعبًا جدًا خاصة لامتلاكه دفاعًا قويًا.

الشباب لن يُواجه أي من الكبار سوى الهلال في الجولات الـ7 المتبقية من الدوري السعودي، وسيحظى بمباراة سهلة أمام العين صاحب الأداء الممتع والنتائج الهزيلة والذي ضمن عودته لدوري الدرجة الأولى.

تحدثنا عن لقاء الهلال، والذي سيكون حاسمًا والاختبار الأقوى أمام طموحات الليوث للظفر باللقب بعد غياب دام منذ عام 2012 ... الفوز بالمباراة غالبًا سيحسم اللقب لصالح الشباب، لأن خسارة النقاط بعدها يبدو صعبًا جدًا خاصة في ظل الحالة المعنوية التي سيكون عليها الفريق.

المباريات الخمسة الأخرى تندرج تحت بند "مباريات متوازنة"، مع منح الشباب أفضلية الفوز بنسبة تختلف من لقاء إلى آخر، تزيد أمام الباطن والوحدة وتقل أمام الفيصلي والاتحاد ... يمكن القول إجمالًا أنها 60 إلى 40 لصالح زملاء بانيجا.

ملاحظة أخيرة هنا .. الفوز على التعاون والباطن والهلال سيبدأ أولى خطوات انتقال اللقب من مقر الزعيم إلى عرين الليوث.

الاتحاد .. المباريات الأسهل، لكن!

الاتحاد البعيد بفارق 4 نقاط عن الصدارة سيلعب ضد الرائد خارج ملعبه، ثم يستضيف الهلال والباطن، بعدها سيخرج لمواجهة ضمك ثم أبها، وسيختتم المباريات على ملعبه أمام العين، وأخيرًا سيكون ختام الموسم بالكلاسيكو أمام النصر في الرياض.

جدول الاتحاد يبدو الأسهل بين منافسيه، لكن ما يجعله صعبًا أن الفريق مطالب بتقليص الفارق معهما، إذ لن يكفيه فوزه بالمباريات السبعة فقط بل هو بحاجة لتعثر الهلال والشباب.

العميد يبدو مرشحًا للفوز بنقاط الرائد وضمك وأبها والعين كاملة، خاصة مع ثبات مستواه ونتائجه مؤخرًا ووضوح عناصر منظومته الهجومية وتفوق حجازي وجروهي دفاعيًا .. صحيح أن المباريات لن تكون سهلة خاصة أمام ضمك وأبها، لكن دفاع الاتحاد القوي قد تكون له الكلمة العليا هنا.

المباراة الأصعب والأهم بالطبع أمام الهلال، وهنا لا بديل عن الفوز لضمان مواصلة الصراع على الدوري .. أي نتيجة أخرى ستكون الانسحاب رسميًا والتركيز على إنهاء الموسم ثالثًا وسيكون بالطبع نجاحًا كبيرًا.

إن بقي الاتحاد في الصراع حتى الجولة الأخيرة، باعتقادي سيكون قادرًا على تخطي النصر حال كان الفوز يضمن له اللقب خاصة إن كان العالمي خارج المنافسة على المقعد الرابع أو حجزه بالفعل.