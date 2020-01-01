الهلال السعودي يتفوق على كبار أندية العالم عبر تويتر

يُعد حساب الزعيم الهلالي عبر "تويتر" الأكثر شهرة في السعودية

وصل نادي الهلال السعودي إلى رقم جديد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تمكن من الوصول إلى 9 مليون متابع عبر الموقع.

ويُعد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأشهر في منطقة الخليج وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مما يجعل جماهير الأندية تتفاخر بالشعبية والشهرة الأكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

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ودشن الجمهور الهلالي عبر تويتر وسم “الهلال 9 مليون متابع”، الذي تم تداوله والتفاعل معه من قبل الجمهور الهلالي خلال وقت قصير.

ويُعد حساب الزعيم الهلالي عبر "تويتر" الأكثر شهرة في السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، متفوقًا على جميع الأندية.

الهلال يتواجد في المقدمة وبفارق شاسع عن باقي حسابات الأندية بـ 8.9 ملايين متابع، ويُعد حساب نادي الهلال هو سابع أكثر حسابات الأندية بالعالم متابعة على منصة تويتر بعد كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية.

الأمر لم يتوقف على الصعيد العربي، بل يُعد حساب الهلال أحد أعلى الحسابات متابعةً على مستوى قارة آسيا كما تجاوز حسابات بعض الأندية الأوروبية الكبرى.

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يُذكر أن حساب نادي الهلال هو سابع أكثر حسابات الأندية بالعالم متابعة على منصة تويتر بعد كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية.