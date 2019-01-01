الهلال السعودي يتعاقد مع طبيب فياريال السابق

ديفيد دوكي طبيبًا للزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع الإسباني خوان ديفيد دوكي، ليعمل طبيبًا للفريق، حيث باشر عمله بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

الإسباني عمل من قبل طبيبًا لناديي فياريال وجيرونا الإسبانيين، وكذلك بأكاديمية أسباير القطرية.

ونال ديفيد دوكي شهادة في الطب الرياضي من جامعة برشلونة في إسبانيا.

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على جانب آخر، واصل الزعيم تدريباته الاعتيادية بمقر النادي، وركز لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، اليوم على الجوانب اللياقية والفنية، بجانب تطبيق جمل تكتيكية على جزء من الملعب.

واُختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب تحت أعين فهد بن نافل؛ رئيس النادي.

يذكر أن الهلال يواصل استعداداته لملاقاة الأهلي السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يومي 6 و13 أغسطس المقبل.