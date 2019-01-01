الهلال السعودي يستعد للسد القطري بدون راحة

لوشيسكو يرفض منح لاعبيه راحة للاستعداد لمواجهة السد القطري المهمة.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، عدم منح لاعبيه راحة، بعد مباراة ضمك الأخيرة، استعدادًا لمواجهة السد القطري.

الهلال فاز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رازفان لديه رغبة في الاستعداد مبكرًا لمواجهة السد القطري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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السد سيحل ضيفًا على الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "محيط الرعب"، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكان الهلال قد حقق فوزًا كبيرًا على السد في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.