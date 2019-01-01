قبل النهائي الآسيوي - الأندية السعودية لا تعرف الفوز مع علي صباح

تعرف على الحكم الذي سيدير نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إسناد تحكيم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، إلى الحكم العراقي علي صباح.

باقي طاقم التحكيم ضم "حيدر عبد الحسن مساعد، امير داود مساعد، واثق مدلل حكم رابع، الحكم الاضافي الاول مهند قاسم، بالإضافة الحكم الاضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عُمان".

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صباح دخل تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول حكم عراقي يقود تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في تاريخ البطولة.

من هو علي صباح؟

هو حكم دولي منذ عام 2010، يبلغ من العمر 42 عامًا، وقاد العديد من المباريات في البطولات الآسيوية المختلفة تحكيميًا خلال السنوات الماضية.

بدايته كانت في بطولة كأس التحدي الآسيوية عام 2011، واقدم أداء طيب، ليقرر الاتحاد الآسيوي إسناد بعض المباريات في بطولة آسيا تحت 16 عامًا في نفس العام.

الأندية السعودية

لا تعرف الأندية السعودية الانتصار تحت قيادة علي صباح، حيث قاد مباراتين فقط فريق الأهلي عام 2017 ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة كانت أمام فريق سوان سامسونج الكوري وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، والثانية كانت أمام العين الإماراتي وانتهت بنفس النتيجة.

المنتخب السعودي

قاد مباراة واحدة للمنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، والتي فاز بها الأخضر على لبنان بهدفين دون رد.