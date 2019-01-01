الهلال يُحدد أطراف ودياته الأربعة المتبقية في النمسا

الفريق سيخوض مباراتين كل يوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد الجهاز الفني للهلال السعودي بقيادة رازفان لوتشيسكو أطراف المباريات الودية الأربعة المتبقية للفريق في معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق السعودي مباراتين يوم الأحد وأخرتين يوم الأربعاء في ختام معسكره في مدينة لينز النمساوية، قبل أن يعود للرياض لاستكمال التدريبات استعدادًا لمواجهة أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

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وأوضح تويتر الهلال أن الفريق سيُواجه إليريا ليوبلينا السلوفيني عند الـ12 ظهر الاحد القادم، وفي السابعة مساءً من نفس اليوم سيلعب ضد بليد من سلوفينا أيضًا.

ويوم الأربعاء سيلعب الهلال ضد بريني جروسبلي السلوفيني عند الثانية عصرًا، وسيكون الختام أمام أودينيزي الإيطالي في السابعة من مساء نفس اليوم.

ويُواصل الفريق تدريباته وسط الكثير من الجدل الإعلامي حول عمل النادي في سوق الانتقالات الصيفي، إذ يتعرض مجلس الإدارة بقيادة فهد بن نافل لانتقادات عديدة لتأخر إتمام الصفقات التي يحتاجها النادي للموسم الجديد وأبرزها كارييو وإدميلسون نجم الدحيل القطري.