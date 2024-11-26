علي البليهي يكشف سر "قبلته" للشلهوب .. ويؤكد: الغيابات ليست عذرًا لنتائج الهلال السيئة

لقطة أثارت إعجاب الجميع..

كشف النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سر احتفاليته مع الأسطورة محمد الشلهوب، مساعد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ بعد هدفه في شباك السد القطري.

البليهي سجل هدفًا في تعادل الهلال (1-1) مع السد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ ليتجه إلى الشلهوب، ويقوم بـ"تقبيل" رأسه.

وفي هذا السياق.. أكد البليهي في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي الرياضية"، أن الشلهوب دائمًا ما يقف مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويساندهم في أصعب الأوقات.

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وأوضح مدافع الزعيم الهلالي أن الشلهوب اجتمع معه، بعد هزيمة الفريق (2-3) ضد الخليج، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، وقام بتحفيزه ببعض الكلمات.

وتعرض البليهي لحملة انتقادات عنيفة، بعد هزيمة الهلال من الخليج، مساء يوم السبت الماضي؛ والتي كانت الأولى بعد سلسلة من 57 مباراة بدون خسارة، في مختلف المسابقات المحلية.

وعن التعادل مع السد.. اعتبر علي البليهي أن الهدف الذي سكن شباك الهلال؛ جاء بـ"خطأ جماعي" من الفريق بالكامل، ولا يتحمّله لاعب بعينه.

واعترف البليهي بتأثير الغيابات على الفريق الهلالي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعقب فترات التوقف الدولي؛ ولكنه أكد بأن هذه الأمور لا يُمكن أن تكون عذرًا للنتائج السيئة.

ويفتقد الزعيم الهلالي عددًا من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش؛ إلى جانب أن الهزيمة من الخليج والتعادل مع السد، جاءا بعد العودة من فترة التوقف الدولي "نوفمبر 2024".

جدير بالذكر أن الهلال، حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، بعد التعادل الإيجابي مع السد؛ إلا أنه فقد "الصدارة" لمصلحة العملاق السعودي الآخر الأهلي، متراجعًا إلى "المركز الثاني" برصيد 13 نقطة.