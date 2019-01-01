عطيف ردًا على هجوم الجماهير عليه: استعيد قوتي من نقدكم

جماهير الهلال فرحتها بالتأهل للنهائي منقوصة بسبب أداء الفريق

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

رد عبد الله عطيف؛ لاعب الهلال السعودي، على الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير ناديه عقب مواجهة السد القطري، متوجهًا بالاعتذار لجماهير الزعيم.

جمهور الأزرق رغم فرحته بالتأهل للنهائي إلا أنه انتقد الأداء الذي ظهر به الفريق، وخص بالهجوم عدد من اللاعبين من بينهم عطيف.

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وكتب عطيف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله أولًا وأخيرًا على التأهل، واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل".

وأضاف: "مثلما كنت استمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقوفكم معنا".

الحمدلله اولا واخيرا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثل ماكنت استمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا .

💙🙏 — عبدالله عطيف (@Otayfff8) October 22, 2019

يذكر أن الهلال من المنتظر أن يلاقي في النهائي الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانجزو الصيني، حيث يتواجهان غدًا الأربعاء، بعدما فاز الفريق الياباني في الذهاب بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يقام الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يُلعب الإياب في 24 من الشهر نفسه.