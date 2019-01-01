ابن مساعد للاتحاد الآسيوي: ما يفعله حكامك بالأندية السعودية أمر كارثي

رئيس الهلال الأسبق يعترض على الحكم السنغافوري

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

انتقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، أداء الحكم السنغافوري محمد تقى، الذي أدار مواجهة الزعيم أمام السد القطري.

الزعيم تأهل لنهائي البطولة الآسيوية بعدما تلقى الهزيمة أمام السد برباعية مقابل هدفين، لكن نتيجة الذهاب كانت لصالحه، حيث فاز برباعية مقابل هدف وحيد.

بين دائمًا في المقدمة وكيف سيكون بطلًا؟ - ردود أفعال مواجهة الهلال والسد

وكتب بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر:- ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي، ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات".

وأضاف: "أما قراركم بعدم استخدام تقنية الـvar فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا! (تراها مصخت)".

وأعاد الأمير نشر لقطة الدقيقة 58 والتي اعترض خورخي بوعلام؛ لاعب زعيم قطر، الكرة بيده، متسائلًا: "هذه اللقطة كيف كارت أصفر؟".

رئيس الإتحاد الآسيوي الموقر :-

ما يفعله حكامك تجاه الأندية السعودية والهلال تحديدًا تحت مرأى بصرك هو أمر كارثي ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت الأخطاء التحكيمية الوارد حدوثها في المباريات..أما قراركم بعدم استخدام تقنية ال var فهذا أمر يؤكد ما هو مؤكد بالنسبة لنا!

(تراها مصخت) — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 22, 2019

يذكر أن الهلال من المنتظر أن يلاقي في النهائي الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانجزو الصيني، حيث يتواجهان غدًا الأربعاء، بعدما فاز الفريق الياباني في الذهاب بنتيجة 2-0.