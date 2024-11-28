تعاطف إماراتي واعتراف قطري .. تضامن خليجي مع الهلال بعد مواجهة السد المثيرة تحكيميًا!

الآراء الخليجية ترى أن الهلال تعرض للظلم التحكيمي

تُسيطر الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل، في مباراة الهلال ضد السد القطري، على أجواء الشارع الكروي السعودي والخليجي، بسبب ما شهدته المباراة.

ويرى خبراء التحكيم، أن الهلال تعرض للظلم في مباراة السد، بعدم احتساب 3 ركلات جزاء، بينما يرى البعض أن الزعيم لم يتعرض لأي ظلم بالمباراة.

وقال الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي عبر برنامجه التلفزيوني: "تعادل الهلال مع السد القطري، وأنا لا أشجع أي فريق منهما، ولكن أرى أن الحكم له قرارات جدالية".

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ورد عادل مطر نجم الكرة الإماراتية السابق قائلًا: "إذا أتيت بأي شخص من الشارع لا يعرف أي شيء عن التحكيم، سيحتسب على الأقل ركلة جزاء واحدة للهلال، من الكم الهائل من الركلات التي لم يتم احتسابها".

وواصل: "الهلال تعرض للظلم، وانسرقت المباراة منه، وأقل شيء حصوله على ركلة جزاء واحدة للفوز".

وتناقش محللين عبر قناة "الكاس" القطرية حول المباراة، إذ قال مقدم البرنامج بدر بلال: "المشكلة أن الكل يخطئ، ولكن العقاب لا بد منه، ولكن ما هو ذنب الفريق الذي تعرض للظلم؟".

ورد عليه أحد ضيوفه قائلًا: "المباراة أكبر من الحكم مليون مرة، وقراراته رئيسية، وإذا رأيناه مرة أخرى ستكون مصيبة".

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "للأمانة هناك حكام يظهرون ضعفاء في مباراة قوية، ولكن لا بد من معاقبتهم، ما ذنب الهلال واللاعبين، وعدم احتساب ركلات جزاء".