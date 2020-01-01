أكرم عفيف يمنح الهلال سببًا ثانيًا للعمل على ضمه من السد

أكرم عفيف كان قد منح الهلال السبب الأول قبل نهائي دوري أبطال آسيا

منح أكرم عفيف نجم السد القطري وأفضل لاعب في آسيا عام 2019 فريق الهلال السعودي سببًا ثانيًا للعمل بقوة وجدية على محاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكان عفيف قد منح الزعيم السعودي السبب الأول حين أكد عشقه وتشجيعه له في تصريحات له قبل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريدز في نوفمبر الماضي.

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إذ كان قد قال ردًا على سؤال حول تشجيعه للهلال في نهائي البطولة القارية " أشجع الهلال بالتأكيد، من لا يحب الهلال؟".

واليوم وخلال حوار له مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث عفيف عن مستقبله مؤكدًأ سعيه لخوض تجربة احترافية جديدة خارج قطر، مما قد يُشجع الهلال على التقدم بعرض لضمه في ميركاتو صيف 2020.

عفيف قال لموقع فيفا "سنحت لي فرصة الخروج للاحتراف مبكرًا وقد ساعدني هذا أنا وبقية زملائي الذين خاضوا هذه التجارب الخارجية".

"ساعدنا على التطور من الناحية الفنية والذهنية، وسأسعى في المستقبل القريب لخوض تجارب أكبر وأطول، لكي نواصل مراحل التطوير ونعود لخدمة المنتخب الوطني في مشاركتنا المنتظرة خلال نهائيات كاس العالم".

ويلعب عفيف صاحب الـ23 عامًا مع السد القطري منذ يناير 2018 بالإعارة من فياريال الإسباني، وسينتهي عقد الإعارة في يونيو القادم، فيما ينتهي عقد اللاعب مع فريق الغواصات الصفراء في يونيو 2021.