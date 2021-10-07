الهلال يقف صامتًا أمام الحديث عن أزمة جناحه البرازيلي

كلٌ يفسر الأنباء الواردة عن البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ جناح أيمن الهلال السعودي، على حسب وجهة نظره، ولا شيء مؤكد حتى الآن حول حقيقة الأمر، لكن الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر يرى أن الرعب من الزعيم وراء كل ذلك.

ما هي قصة ماتيوس بيريرا؟

على مدار الأيام الماضية، بيريرا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث الجماهير السعودية، بعد أنباء طلبه فسخ عقده مع الأزرق بعد شهرين فقط من انضمامه.

مرردو هذه الأنباء يؤكدون أن اللاعب لم يتقاضى مستحقاته المالية، وهو ما أغضبه، خاصةً وأن التسديد يحتاج إلى وقت.

لكن أسامة البشري؛ مدير مكتب صحيفة "الرياضية" السابق، يؤكد وفقًا لحديثه مع أحد مسؤولي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، حيث كان يلعب البرازيلي قبل قدومه للمملكة، أن صديقة بيريرا لا تشعر بالراحة ولم تتأقلم مع أجواء السعودية. (طالع التفاصيل)

هل يريد بيريرا العودة للدوري الإنجليزي؟

أحاديث كثيرة عن تواصله مع مسؤولي وست بروم من أجل العودة في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصةً البشري الذي أكد أن اللاعب بالفعل تواصل مع المسؤولين لبحث الأمر.

هذه الأنباء نفاها مراسل قناة "الإخبارية" في العاصمة البريطانية "لندن"، إذ أكد أنه لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، ولا يوجد أي حديث عن هذه الصفقة في الصحافة الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

"الرعب الكبير" السر:

الإعلامي الجاسر يرى أن الرعب من المستوى الفني للزعيم في الملعب يدفع البعض لترديد الشائعات عنه خارج الملعب وتصدير المشكلات له.

وكتب الجاسر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموضوع كله انه اصلهم الرعب مع اقتراب مواجهة زعيم آسيا.. هم يشعرون في قرارة انفسهم انه العقبه الوحيده الحقيقية التي تحول بينهم وبين الوصول للنهائي".

وأضاف: "يعلمون انهم غير قادرين على تجاوزه..ولذلك يحاولون التشويش خارج الميدان لعل وعسى..فقد اصابتهم أم الركب".

الموضوع كله انه اصلهم الرعب مع اقتراب مواجهة زعيم آسيا.. هم يشعرون في قرارة انفسهم انه العقبه الوحيده الحقيقية التي تحول بينهم وبين الوصول للنهائي.. ويعلمون انهم غير قادرين على تجاوزه..ولذلك يحاولون التشويش خارج الميدان لعل وعسى..فقد اصابتهم أم الركب..😊 https://t.co/2QlqOWGZIO — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) October 7, 2021

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

البرازيلي شارك في الدوري المحلي في أربع مباريات من أصل ست، صنع خلالها ثلاثة أهداف، ولم يحرز أي هدف.

فيما شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا حتى الآن، وصنع بها هدف وحيد، ولم يسجل أيضًا.

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