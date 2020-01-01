محمد البريك خارج حسابات الهلال أمام الرائد

الهلال سيواجه الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن مصادرها الخاصة أن الظهير الأيمن السعودي محمد البريك بات خارج حسابات فريقه الهلال خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الأربعاء القادم.

الزعيم تقدم لصدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن النصر بعد انتصاره على أبها في الجولة الماضية وتعثر منافسه بالتعادل مع ضمك، ويلتقي الرائد بهدف الحفاظ على صدارته.

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الصحيفة أوضحت أن طبيب الهلال، الإسباني خوان دويك، استبعد البريك من مواجهة الرائد لعدم وصوله للمستوى المطلوب من الجاهزية، مفضلًا مواصلة تجهيزه لموقعة شاهر خودرو الإيراني في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الأسبوع القادم.

وأضافت الرياضية أن البريك وصل بالفعل للمراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي لكنه لم يُنهه بعد، وسيُحدد المدرب رازفان لوشيسكو مدى إمكانية الاستعانة به في المباراة القارية.

اللاعب كان قد خضع لبرنامج علاجي الفترة الماضية إثر تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق لمواجهة الشباب في الجولة الـ15 من الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وقد تعاقد النادي مع لاعب التعاون مدالله عليان في سوق الانتقالات الشتوي تعويضًا لغيابه.

يُذكر أن الرائد تعادل مع الاتحاد خلال الجولة السابقة 1-1، ويتواجد الفريق في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال في الصدارة.