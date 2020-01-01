الهلال يصل دبي استعدادًا لمواجهة شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

المباراة الأولى في مشوار الحفاظ على اللقب

وصلت بعثة الهلال السعودي إمارة دبي استعدادًا لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين.

واصطحب المدرب رازفان لوشيسكو جميع اللاعبين باستثناء الثلاثي الأجنبي غير المسجل قاريًا، عمر خربين وجوستافو كويلار وكارلوس إدواردو، بجانب المخضرم محمد الشلهوب الذي تعرض لإصابة في مران الأمس، ومعهم الثلاثي محمد جحفلي وأمير كردي ومحمد البريك.

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وتوجهت بعثة النادي السعودي لمقر الإقامة في دبي فور إتمام إجراءات دخول الإمارات، وسيخوض الفريق مرانه الختامي استعدادًا للمباراة في الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي من مساء الغد على استاد زعبيل.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الرئيسي يوم أمس وقد بدأ بتدريبات بدنية متنوعة ومن ثم طبق اللاعبون عدد من الجمل التكتيكية وكان الختام بمناورة على جزء من مساحة الملعب اهتم خلالها المدرب رازفان لوشيسكو بتصحيح أخطاء اللاعبين أولًا بأول.

المدرب الروماني كان قد طلب من المعد البدني إخضاع خربين وكويلار وإدواردو لبرنامج بدني مكثف بهدف إعدادهم جيدًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار خطته للمداورة بين اللاعبين تجنبًا للإرهاق خاصة في ظل ما ستشهده الفترة القادمة من ضغط للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

يُشار لأن الهلال نجح في هزيمة الرائد 3-1 في آخر جولات الدوري السعودي ليُعزز صدارته لجدول الترتيب ويزيد الفارق مع النصر إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع ضمك ضمن نفس الجولة.