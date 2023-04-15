الهلال؟ الذكاء الاصطناعي يحسم الفريق "الأعظم" في تاريخ آسيا

الهلال حقق نجاحات كبيرة على الصعيد القاري في السنوات الأخيرة

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نشر حساب "بيت الهلال" على تويتر صورة تُظهر إجابة الذكاء الاصطناعي المدمج في التحديث الجديد لتطبيق "سناب شات" عن سؤال يتعلق بأفضل نادٍ في قارة آسيا.

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وجاءت إجابة الذكاء الاصطناعي بأنه الهلال السعودي، حيث رد "يعتبر نادي الهلال السعودي واحدًا من أعظم الأندية في قارة آسيا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا 3 مرات وجاء في المركز الثاني 4 مرات أخرى".

تابع "كما حقق الفريق العديد من البطولات مثل كأس الاتحاد الآسيوي وكأس السوبر الآسيوي وكأس الاتحاد العربي، مما يجعله واحدًا من أفضل الأندية في تاريخ قارة آسيا".

وجاءت التعليقات على تلك التغريدة متباينة بين الفخر بالفريق والتأكيد على أفضليته القارية وبين السخرية من الإجابة وطرح صور لإجابات أخرى تتضمن الأندية الكورية واليابانية والصينية.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في السنوات الثلاثة الأخيرة، كما حل وصيفًا في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

Shahid