عبد الله عطيف: هذا الهدف لميسي هو أجمل ما رأيت

نجم الهلال يُجيب على أسئلة سريعة

أجرى عبد الله عطيف نجم وسط الهلال حوارًا سريعًا مع حساب "شجاع" على إنستجرام كشف خلاله أنه كان يتمنى انتقال الثلاثي عبده عطيف وأحمد عطيف ويحيى الشهري لصفوف الزعيم.

وأكد عطيف أن مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2018 هي المواجهة التي لعبها ومستحيل أن ينساها.

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وأضاف مجيبًا حول أسئلة أخرى "هدف عمر السومة ضد الاتحاد هو أجمل هدف شاهدته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال السنوات الأخيرة".

"رامون دياز هو أفضل مدرب عاصرته في الدوري السعودي، وبعيدًا عن الموجودين حاليًا .. تياجو نيفيز هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي".

"جملة "لاعب ممتع" تُذكرني دومًا بالثنائي زين الدين زيدان وخوان ريكيلمي، أجمل هدف عالمي شاهدته في حياتي؟ أهداف كثيرة لكن الأبرز هو هدف ليونيل ميسي ضد ميلان".

عطيف أوضح رغبته باستكمال الدوري السعودي رافضًا تمامًا فكرة الإلغاء، فيما أكد أن هدف أندريه كاريلو ضد الاتحاد هو أكثر الأهداف التي فرح بها كمشجع للهلال.

وعن أفضل اللاعبين السعوديين الذين عاصرهم، أجاب "عبده عطيف وأحمد عطيف ومحمد نور وياسر القحطاني".

وأتم صاحب الـ27 عامًا بالتأكيد على أن طموحه لم يتوقف رغم كل الألقاب التي فاز بها، ومشيرًا إلى رغبته الفوز بدوري أبطال آسيا مرة أخرى والدوري السعودي لأعوام قادمة.