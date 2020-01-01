أخبار الهلال اليوم | بقاء كردي وأشرف، وحقيقة شكوى جوميس ضد الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 أكتوبر 2020 ...

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الهلال يُبقي كردي وأشرف ضمن صفوفه للموسم القادم

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال طلب من الإدارة بقاء الثنائي أمير كردي وأحمد أشرف في الفريق للموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال تلقى 3 عروض لضم لاعب الوسط "أحمد أشرف" لكن طلب لوشيسكو أوقف انتقاله، فيما اتفقت مع المدرب في ضرورة الحفاظ على الظهير الأيمن "كردي" بعد رحيل محمد الدوسري للرائد وعدم وجود أي بديل للمدافع الأيمن محمد البريك.

الهلال ينفي تقديم جوميس شكوى ضده

نفى فهد المفرج عضو مجلس إدارة الهلال الأخبار المثارة حول تقديم مهاجم الفريق "بافيتمبي جوميس" شكوى ضده لعدم حصوله على مستحقاته المالية أو التأخر في استلام راتبه.

وأوضح المفرج لصحيفة عكاظ السعودية " مثل هذه الأخبار ليست صحيحة لا من قريب ولا من بعيد، ونحن نعرف الهدف منها، ولذلك لن نلقي لها أي بال كونها أخبارًا كاذبة صادرة من الحاقدين على الكيان الهلالي وزعيم القارة الآسيوية".

أضاف "بإمكان من نشر مثل هذه الشائعة أن يوجه السؤال لجوميس حتى يجد الحقيقة التي تستحق أن تنشر للمتابع الرياضي، وألا يكون همه الأول والأخير إخفاء الحقائق".

عودة خربين وجلسات علاجية للدوسري

وصل السوري عمر خربين إلى الرياض يوم أمس الإثنين بعدما أنهى مشاركته مع منتخب بلاده، ومن المتوقع أن ينضم لتدريبات الهلال الجماعية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي خلال اليومين القادمين.

من جانب آخر، خضع ناصر الدوسري لجلسات علاجية مكثفة في مقر النادي بجانب تدريبات بدنية لإعداده للفترة القادمة، وذلك بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي الأولمي.

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