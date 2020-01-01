أخبار الهلال اليوم | طرابزون يُحدد سعر نواكايمي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 25 إبريل 2020 ...

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ناصيف البياوي لجول : أتمنى إلغاء الدوري السعودي وهذا ما دار بيني وبين لوشيسكو

غادر المدير الفني التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق العدالة إلى فرنسا حيث تقيم أسرته، من أجل قضاء فترة التوقف الحالية والعودة مع الإعلان عن استئناف التدريبات لبقية مباريات الموسم. التفاصيل هنا

طرابزون سبور يُحدد سعر مهاجمه المطلوب في الهلال

أفادت مصادر صحفية أن نادي طرابزون سبور التركي حدد مبلغ 12-13 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه أنتوني نواكايمي المطلوب في الهلال السعودي، ويسعى الأخير لضم اللاعب النيجيري مقابل 8-10 ملايين يورو.

لاعب الهلال السابق يقترح حلًا لاستئناف الدوري السعودي

أبدى سعود الحماد نجم الهلال السابق رفضه لفكرة إلغاء الموسم الجاري من الدوري السعودي لما سيحمله هذا من ضرر لجميع الأندية وكرة القدم السعودية، مقترحًا أن يتم استئناف الموسم في أغسطس القادم بجدول مضغوط من المباريات.

وأوضح الحماد في اقتراحه أن ختام الموسم سيكون بنهائي كأس السعودية ومن ثم تُمح الأندية شهرًا للاستعداد للموسم الجديد يُفتح خلاله باب الانتقالات للاعبين المحليين والأجانب.

الهلال مرشح للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الشهداء

أفادت مصادر صحفية عراقية أن الهلال بطل دوري أبطال آسيا مرشح للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الشهداء الدولي في العاصمة العراقية بغداد عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا التي جمدت النشاط الرياضي والكروي في العالم.