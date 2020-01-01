الهلال يبدأ مفاوضات تقليص رواتب لاعبيه
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن بدء إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مفاوضاتها مع اللاعبين بشأن تقليص رواتبهم خلال الفترة الجارية بسبب توقف النشاط الكروي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي نتيجة أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم.
كرة القدم تأثرت في العالم أجمع بالإجراءات الحكومية المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد أعلنت عدة أندية عالمية تخفيض أجور لاعبيها خلال الفترة الجارية والقادمة، أبرزها برشلونة ويوفنتوس.
- اقرأ أيضًا | هل يرحل جيوفينكو عن الهلال السعودي؟
وكان الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال قد كشف خلال مقابلة صحفية أخيرة عن اتفاقه مع إدارة النادي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لمدة أربعة أشهر بدءً من مارس الماضي.
وقال لوشيسكو أن الرئيس فهد بن نافل اجتمع معه ونقل له رغبة النادي تخفيض الرواتب بتلك النسبة والمدة نتيجة توقف النشاط الكروي وعدم قدرة الشركة الراعية حاليًا دفع الأموال التي كانت تدفعها سابقًا.
وأوضحت الرياضية أن الإدارة الهلالية لم تتوصل لاتفاق مع اللاعبين بعد، لكن المتوقع أن يتم حسم الأمور خلال الأيام القليلة القادمة لرفع كشوفات الرواتب الجديدة للإدارة المالية في النادي.