أخبار الهلال اليوم | عطيف يُلامس الكرة، ورسالة مهمة من صالح النعيمة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ...

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عبد الله يُجري تدريبات متنوعة بالكرة

أجرى عبد الله عطيف تدريبات متنوعة بالكرة خلال مران الهلال يوم أمس، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الفريق الأزرق واصل استعداداته لمواجهة الفتح يوم غدٍ الإثنين في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

رسالة مهمة من صالح النعيمة لنجوم الهلال

وجه صالح النعيمة اللاعب الأسطوري والتاريخي في الهلال رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة الفتح وبعد الانتصار الكبير على النصر في الدوري السعودي.

لنجومنا الأبطال ماتبقى من مشوار هو أهم من مامضى وكلي آمل أن نكمل باقي المشوار بهمه أقوى من السابق للوصول بإذن الله للهدف المنشود، وأنا على ثقة بكم أنكم على قدر كبير من المسؤولية وفقكم الله .. pic.twitter.com/Zt7RHvLk2M — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) August 8, 2020

وشدد النعيمة خلال تغريدته على حسابه الرسمي على تويتر على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، واصفًا المرحلة المقبلة بأنها الأهم مما مضى.

احفظ شعارك .. اسم الجولة الـ24 من الدوري السعودي

أطلقت رابطة دوري المحترفين السعودية اسم "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من الدوري السعودي، والتي ستنطلق اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

يُشار إلى أن الرابطة كانت قد أبرمت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها.

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