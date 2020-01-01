أخبار الهلال اليوم | انفراجة في مفاوضات سوتيلدو، والطريس جاهز للعين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 أكتوبر 2020 ...

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انفراجة في مفاوضات الهلال لضم سوتيلدو

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال بات قريبًا جدًا من التعاقد مع الجناح الفنزويلي بفيرسون سوتيلدو بعد حدوث انفراجة كبيرة في مفاوضاته مع سانتوس البرازيلي.

وكانت تقارير برازيلية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن النادي البرازيلي رفض عرض بطل آسيا لضم صاحب الـ23 عامًا، لكن صحيفة الرياضية أوضحت أن الناديين اتفقا بالفعل على الكثير من بنود الصفقة، مشيرة إلى أن الملف سيُغلق تمامًا خلال أيام قليلة.

الطريس يُشارك في المران ومتاح لمباراة العين

تواجد فواز الطريس لاعب الهلال الجديد في تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس الخميس استعدادًا لمواجهة العين في أولى جولات الدوري السعودي للموسم الجديد يوم غدٍ السبت.

ولم يُعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع الطريس لاعب الاتفاق نظرًا لتواجده خلال الفترة السابقة في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي.

من جانب آخر، واصل الرباعي سلمان الفرج سالم الدوسري وناصر الدوسري وحمد العبدان العمل ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية الخاصة تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية.

قرار خاص من لجنة المسابقات بخصوص الحد الأدنى للاعبين المتاحين لأي مباراة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار أي فريق خاسرًا 3-0 أي مباراة لا يستطيع توفير 13 لاعبًا لخوضها، مع منحه حق استكمال الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الهلال كان قد استبعد من دوري أبطال آسيا بعد فشله في تقديم قائمة تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات دور المجموعات، وقد ألغيت المباراة وألغيت كذلك جميع نتائجه في البطولة وهو ما اعتبر قرارًا ظالمًا من الاتحاد الآسيوي.

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