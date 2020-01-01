أخبار الهلال اليوم | قرار منطقي من لوشيسكو، وكردي ضمن الـ8 الأفضل

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ...

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أمير كردي بين أفضل لاعبي الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج بغداد بونجاح لاعب السد القطري كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا باختيار موقع الإحصائيات البارز "أوبتا"، وقد حل مدافع الهلال أمير كردي في المركز الثالث خلف براد جونز حارس مرمى النصر.

📊 أوبتا تختار بغداد بونجاح كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من #دوري_أبطال_آسيا .



لكن من هو خيارك المفضل بين هذه الأسماء ليكون لاعب الجولة؟ 🤔



صوّت الآن 👈 https://t.co/XRE0WPwtiv pic.twitter.com/g8xkKy7X34 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 19, 2020

وأتاح الاتحاد القاري للجمهور فرصة اختيار لاعب الجولة بين 8 لاعبين، بينهم كردي الذي يُعد البديل الثالث في الهلال لمركز الظهير الأيمن خلف محمد البريك ومدالله العليان، وقد غاب الأول عن اللقاء لإصابته بفيروس كورونا فيما الثاني لمعاناته من إصابة عضلية.

تاريخيًا .. 10 نقاط تكفي الهلال للتأهل من دور المجموعات

بات الهلال على بُعد نقطة واحدة من ضمان تأهله رسميًا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، إذ يمتلك الفريق 10 نقاط حاليًا يتصدر بهم المجموعة بفارق 3 نقاط عن باختاكور و4 عن شباب الأهلي دبي، فيما يتذيل شاهر خودرو الترتيب دون أي نقاط.

الهلال سيلعب ضد شاهر خودرو ثم شباب الأهلي يومي الأحد والأربعاء القادمين، ويقول التاريخ أن الفريق لم يخسر فرصة التأهل لدور الـ16 حين وصل رصيده إلى 10 نقاط في المجموعة.

الهلال خاض دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 15 مرة، نجح في تجاوزه 10 مرات برصيد لم يقل عن 10 نقاط، آخرهم الموسم الماضي حين تأهل بـ13 نقطة، وقد نجح في تجاوزه 3 مرات برصيد أقل من 10 نقاط، أعوام 2004 و2007 و2014.

لوشيسكو يُريح بعض لاعبي الهلال أمام شاهر خودرو

يتجه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال لإراحة بعض لاعبيه الأساسيين خلال مباراة الجولة القادمة في دوري أبطال آسيا أمام شاهر خودرو الإيراني، وذلك بعد ضمان التأهل عمليًا إلى دور الـ16 بالتعادل السلبي مع باختاكور الأوزبكي يوم الخميس الماضي، إذ لم يعد سوى بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل رسميًا.

وتُقام مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات مساء غدٍ الأحد.

كارلوس أماديو .. الرجل الذي أنقذ الهلال في دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن البرازيلي كارلوس أماديو مدرب فريق الشباب بالهلال والمشرف على اكتشاف المواهب الكروية للاستفادة من خدماتهم في الفريق الأول ضمن مشروع بناء المستقبل هو الرجل الذي وقف خلف ترشيح الثنائي عبد الله البيشي وأحمد الجبيع لقائمة الزعيم في دوري أبطال آسيا.

الهلال فقد 3 من حراس مرماه في البطولة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وقد وافق الاتحاد القاري على منحه استثناءً خاصًا لقيد حارسي مرمى جديدين، ومن المتوقع أن ينضم الثنائي الشاب "البيشي والجبيع" للبعثة اليوم في الدوحة.