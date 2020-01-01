أخبار الهلال اليوم | جيوفينكو يختار أفضل 5 لحظات له مع الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ...

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جيوفينكو يختار أفضل لحظاته مع الهلال

اختار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أفضل 5 لحظات له مع الهلال، وقد نشرها حساب النادي الرسمي على تويتر.

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وجاءت لحظة تقديمه للجمهور الهلال في المرتبة الخامسة، تسبقها لحظة إحراز هدفه الأول مع الفريق وكان ضد القادسية، فيما كانت اللحظة الثالثة هي لحظة هدفه ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا.

اللحظة الثانية كانت عند تصدي زميله عبد الله المعيوف لتسديدة قوية في مباراة السد في دوري أبطال آسيا، واللحظة الأفضل في مسيرة الإيطالي كانت لحظة التتويج باللقب القاري الثمين.

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