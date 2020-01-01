أخبار الهلال اليوم | مكافأة كارلوس إدواردو، والأجانب المتوجون بالدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ...

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39 أجنبيًا تُوجوا مع الهلال بالدوري السعودي

ساهم 39 أجنبيًا في تتويج الهلال بالدوري السعودي 16 مرة، يتصدرهم الثنائي عمر خربين وكارلوس إدواردو، وقد توجا باللقب ثلاث مرات.

وتتصدر البرازيل قائمة أجانب الهلال المتوجين بالدوري وعددهم 11 ومن ثم كولومبيا بثلاثة أبطال ثم لاعبين من كل من كوريا الجنوبية ورومانيا وتونس وأوروجواي.

وقد تُوج بلقب الدوري كذلك 17 لاعبُا من كل من نيجيريا، المغرب، مصر، ليبيا، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا، فرنسا، غانا، عمان، السويد، سوريا، زامبيا، بيرو، أنغولا، الأرجنتين، إيطاليا والإكوادور.

الهلال يُكافئ لاعبه الراحل للفوز بالدوري

أفاد مصدر مسؤول في إدارة الهلال السعودي لصحيفة الرياضية السعودية أن النادي قرر منح مكافأة الفوز بالدوري السعودي للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي رحل عن النادي متجهًا لشباب الأهلي دبي.

وأوضح المصدر أن إدواردو ساهم بقوة في إنجاز الفوز بالدوري ويستحق تلك المكافأة، والتي لم يفصح عن قيمتها المالية.

الاتحاد السعودي يتراجع عن الاستعانة بحكام عرب في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستعانة بحكام من الإمارات ومصر والبحرين لإدارة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي هذا الموسم رغم إرساله خطابات رسمية لاتحادات تلك الدول بهذا الشأن.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اتحاد كرة القدم اعتذر لتلك الاتحادات عن تراجعه جلب حكامهم، وذلك بعدما نجح في توفير طائرة خاصة لنقل 3 طواقم تحكيمية من البرتغال بجانب رابع من كرواتيا وخامس من بولندا لتحكيم المباريات الأخيرة من الدوري السعودي.

لوشيسكو يحسم مستقبله مع الهلال ويُحدد هدفه القادم