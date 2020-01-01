أخبار الهلال اليوم | فييتو جاهز لضمك، والسعي لتعزيز الرقم القياسي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 31 أكتوبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 أكتوبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فييتو في قائمة الهلال لمواجهة ضمك

رغم مشاركته في تدريب واحد فقط مع زملائه الجدد في الهلال، إلا أن المدرب رازفان لوشيسكو ضم الجناح الجديد لوسيانو فييتو لقائمة الفريق التي ستواجه ضمك في ثالث جولات الدوري السعودي مساء اليوم السبت.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد شارك في التدريبات لأول مرة مساء أمس عقب اجتيازه فترة عزل صحي خضع له فور قدومه إلى الرياض.

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3 غائبين عن الهلال أمام ضمك

يخوض الهلال مساء اليوم مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي حين يستضيف ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وقد استبعد المدرب رازفان لوشيسكو الثلاثي عبد الله عطيف وناصر الدوسري ومدالله العليان لعدم اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية.

كاريلو ضمن قائمة بيرو لمواجهة الأرجنتين وتشيلي

أعلن ريكاردو جارسيا المدير الفني لمنتخب بيرو قائمة اللاعبين التي ستواجه الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 في قطر، وقد ضمت أندريه كاريلو نجم الهلال المتألق في الدوري السعودي.

الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي أمام ضمك

يسعى الهلال للفوز على ضمك في ثالث جولات الدوري السعودي مساء اليوم السبت لتعزيز رقمه القياسي الخاص بعدد الانتصارات المتتالية على ملعبه.

الهلال كان قد تفادى الخسارة في 11 مباراة متتالية على ملعبه وهو رقم قياسي لم يستطع أي نادٍ آخر تحقيقه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، ويحرص الزعيم على تحقيق الفوز الـ12 مساء اليوم بعدما هزم العين في آخر المباريات على ملعبه.

ويعود موعد آخر خسارة للهلال على ملعبه إلى 27 أكتوبر من العام الماضي حين هُزم أمام النصر 2-1 في الدوري السعودي.