أخبار الهلال اليوم | موقف الدوسري، وتفوق مالي ساحق لديربي الرياض على نهائي القرن

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ديربي الرياض يسحق نهائي القرن ماليًا

تشهد المنطقة العربية مباراتين من العيار الثقيل خلال الساعات القادمة، الأولى تجمع مساء اليوم الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الملقب بنهائي القرن، والثانية تُقام غدًا وتجمع الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

البيانات المالية للمباراتين تُظهر تفوقًا ساحقًا لديربي الرياض على نهائي القرن من حيث القيمة السوقية للفرق واللاعبين، إذ يتفوق الهلال والنصر ماليًا بوضوح على الأهلي والزمالك.

المزيد من الفرق

القيمة السوقية للمباراة السعودية تبلغ 89.91 مليون يورو، بواقع 46.73 للهلال و43.18 للنصر، مقابل 52.3 مليون يورو لنهائي القرن، بواقع 28.25 مليون يورو للأهلي و24.05 مليون يورو للزمالك.

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اتحاد الكرة يُعلن بروتوكول التتويج بالكأس

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي اليوم الجمعة البروتوكول الخاص بتتويج بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أكد أن ثلاثة أشخاص سيصعدون لمنصة التتويج فقط، وهم رئيس النادي والمدير الفني للفريق وقائد الفريق.

الهلال سيواجه النصر مساء غدٍ السبت في نهائي كأس الملك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وقد شدد بيان الاتحاد السعودي على ضرورة ارتداء العناصر الثلاثة للقناع الطبي "الكمامة" وتعقيم اليدين قبل الصعود إلى المقصورة الرئيسية.

الدوسري أساسيًا أمام النصر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سالم الدوسري دخل حسابات المدرب رازفان لوشيسكو للتشكيل الأساسي للهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك يوم غدٍ السبت.

الدوسري كان قد غاب عن ديربي الرياض في آخر جولات الدوري السعودي يوم الإثنين الماضي للإصابة، لكنه تعافى وشارك في تدريبات الفريق الأخيرة، وقد أثبت جاهزية كاملة في المران الأخير.

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