أخبار الهلال اليوم | الشلهوب يكشف سر قرار اللاعبين تخفيض رواتبهم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 إبريل

تصدر ترحيب اللاعبين بتخفيض رواتبهم أخبار الهلال اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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رسميًا - لاعبو الهلال يعلنون تخفيض رواتبهم

أعلن لاعبو الهلال السعودي وجهازهم الفني والإداري، بشكل رسمي اليوم الإثنين، دعم الزعيم عن طريق الموافقة على تخفيض رواتبهم، في محاولة للتغلب على المشكلات التي يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. التفاصيل هنا

محمد جحفلي: مباراة "الجحفلة" أمام النصر هي المواجهة التي لا تُنسى

أجرى محمد جحفلي مدافع الهلال حوارًا شيقًا مع حساب "شجاع" على إنستجرام اختار خلاله أفضل اللاعبين السعوديين خلال السنوات الـ15 الأخيرة والمباراة التي لا ينساها وأفضل الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وجوانب أخرى. التفاصيل هنا

الشلهوب: مكالمة جماعية بين لاعبي الهلال خلف تخفيض الرواتب

قال المخضرم محمد الشلهوب نجم وسط وقائد الهلال أن اجتماع بين اللاعبين عبر الفيديو كان خلف مبادرتهم الجماعية بتخفيض رواتبهم للنصف، واصفًا تلك المبادرة بأنها مساهمة بسيطة من اللاعبين تجاه النادي في ظل الأزمة الحالية التي تضرب كرة القدم في العالم.

الدعيع: الهلال ثابت والبقية متغيرون

قال محمد الدعيع حارس مرمى وأسطورة الهلال السابق أن ثبات ناديه في المستوى وتواجده في قلب المنافسة على مدار السنوات الماضية ليس جديدًا على النادي، إذ اعتاد الجميع في السعودية أن يكون الهلال الثابت والبقية متغيرون ومتحولون، ذلك لأن الزعيم يمتلك دومًا الأدوات اللازمة ليكون منافسًا محليًا وقاريًا.

عبد الله عطيف: هذا الهدف لميسي هو أجمل ما رأيت

أجرى عبد الله عطيف نجم وسط الهلال حوارًا سريعًا مع حساب "شجاع" على إنستجرام كشف خلاله أنه كان يتمنى انتقال الثلاثي عبده عطيف وأحمد عطيف ويحيى الشهري لصفوف الزعيم. التفاصيل هنا