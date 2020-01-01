أخبار الهلال اليوم | حسم صفقة فييتو، ومنافسة على أحمد أشرف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 أكتوبر 2020 ...

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الهلال يحسم صفقة فييتو

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال بصدد الإعلان عن ضم لوسيانو فييتو جناح سبورتينج لشبونة، مشيرة إلى أن العقد سيمتد لثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن بطل السعودية توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي على ضم فييتو مقابل 8 ملايين يورو تُدفع على 3 أقساط، ويتواصل حاليًا مع وكيله للاتفاق على آخر بنود العقد قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا والمتوقع أن يحدث مساء اليوم الجمعة.

وسيصل اللاعب خلال الأسبوع القادم إلى الرياض.

منافسة شرسة على أحمد أشرف

تتنافس عدة أندية سعودية أبرزها الفيصلي والرائد والتعاون على ضم أحمد أشرف لاعب وسط الهلال، وقد أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الفيصلي هو الأقرب حتى الآن لضم اللاعب.

كان رازفان لوشيسكو المدير الفني لبطل آسيا قد أبلغ الإدارة بخروج اللاعب من حساباته بعد التعاقد مع فواز الطريس ولوسيانو فييتو، وقد حدد الهلال مبلغ 3 ملايين ريال سعودي لبيع العام المتبقي في عقد اللاعب.

يُشار إلى أن أشرف تخرج من أكاديمية شلهوب يونايتد وارتدى القميص الأزرق موسم 2018-2019 وقد لعب الموسم الماضي معارًا مع الفيصلي وسجل معهم هدفين وصنع واحد خلال 22 مباراة.

لماذا تأخر انضمام نواف العابد إلى الشباب؟

أفادت صحيفة مكة السعودية أن تأخر انضمام نواف العابد للشباب يأتي لرغبته الحصول على مستحقاته المالية لدى فريقه الهلال أولًا.

وأضافت أن العابد لديه مستحقات مالية لدى الهلال، ولا ينوي الرحيل عن الفريق قبل الحصول عليها كاملة، مشيرة إلى أن عدم حصوله عليها قد يدفعه لتأجيل الانتقال إلى سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الهلال راحة من التدريبات اليوم الجمعة

وصلت مساء أمس الخميس بعثة الهلال إلى الرياض بعد مواجهة أبها في الجولة الثانية من الدوري السعودي التي انتهت بالتعادل 1-1.