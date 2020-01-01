أخبار الهلال اليوم | عودة المعيوف، وما الذي اختلف عن نهائي 2017؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب منتخب مصر يُرشح الهلال للفوز بكأس الملك

رشح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر نادي الهلال للفوز بكأس ملك السعودية مساء اليوم، مؤكدًا أنه يمتلك نخبة من العناصر الأجنبية والمحلية القادرة على صناعة الفارق بجانب تمتعه بالاستقرار الفني.

المدرب استدرك مشيرًا إلى أن مباريات الديربي رغم ذلك تبقى خارج التوقعات، إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "اعتلاء الهلال قمة الدوري السعودي، والتراجع الغريب للنصر إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، لا يعني أبدًا حسم الأول مباراة اليوم، فهذه المواجهات لا يمكن التنبؤ مسبقًا بنتيجتها على الإطلاق".

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الهلال يتدرب على ركلات الترجيح

خاض الهلال تدريبه الجماعي الأخير مساء أمس استعدادًا لمواجهة النصر مساء اليوم في نهائي كأس ملك السعودية، وقد تضمن المران تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

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المدرب رازفان لوشيسكو خصص جزءًا من المران لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء تحسبًا لوصول المباراة أمام النصر لركلات الجزاء الترجيحية.

المعيوف جاهز لنهائي الكأس أمام النصر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال أصبح جاهزًا تمامًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم السبت.

اللاعب السعودي غاب عن ديربي الرياض في الدوري السعودي الأسبوع الماضي للإصابة، لكنه تعافى وشارك في تدريبات الأمس وتخطى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية، ويبقى قرار إشراكه منذ البداية في اللقاء سيُحسم بواسطة المدرب رازفان لوشيسكو اليوم وقبل المباراة بساعات قليلة.

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