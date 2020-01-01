أخبار الهلال اليوم | كاريلو يصل الرياض، وسانتوس يُوافق على عرض الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 أكتوبر 2020 ...

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سانتوس يُوافق على عرض الهلال لضم سوتيلدو

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي سانتوس البرازيلي وافق على عرض الهلال السعودي لشراء جناحه الفنزويلي بفيرسون سوتيلدو.

وأفادت الصحيفة أن عرض بطل آسيا لضم صاحب الـ23 عامًا يتضمن تقديم مبلغ سبعة ملايين دولار تُدفع على قسطين، بعدما رفض سانتوس العرض الأول المقدر بـ6 ملايين.

وأضافت الرياضية أن المتبقي للإعلان رسميًا عن الصفقة التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب حول تفاصيل عقده.

كاريلو يصل الرياض ويغيب عن مباراة العين

وصل في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال إلى الرياض بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده "بيرو" في تصفيات نهائيات كأس العالم 2022، حيث لعب أمام البرازيل وسجل هدفًا في اللقاء الذي انتهى لصالح نجوم السامبا 4-2.

اللاعب لن يكون متاحًا لمباراة العين، حيث لم يُشارك في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

جوميس والفرج على مقاعد البدلاء أمام العين

بات سلمان الفرج نجم وسط الهلال جاهزًا تمامًا لمواجهة العين في أولى مباريات الدوري السعودي مساء اليوم السبت، وذلك بعدما شارك بشكل اعتيادي في مران الأمس المسائي.

وأوضحت المصادر المتابعة للمران أن المدرب رازفان لوشيسكو ينوي إبقاء الفرج على مقاعد البدلاء والبدء بعبد الله عطيف في وسط الملعب، كما يُخطط لعدم البدء بالمهاجم بافيتمبي جوميس لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

عودة الحكام السعوديين لافتتاحية الدوري بعد غياب عامين

ينطلق مساء اليوم السبت الموسم الجديد من الدوري السعودي، وستشهد الجولة الأولى تواجد حكام سعوديين لإدارة جميع المباريات لأول مرة بعد منذ عامين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تقليص عدد الطواقم التحكيمية الأجنبية المتاحة لكل فريق هذا الموسم إلى سبعة فقط، على أن يتم إبلاغ الاتحاد بالرغبة في استقدام حكم أجنبي قبل المباراة بأسبوعين.

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