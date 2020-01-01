أخبار الهلال اليوم | غضب كاريلو، وعودة سلمان الفرج

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ...

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الهلال يستعيد سلمان الفرج

أصبح سلمان الفرج جاهزًا لمواجهة الفيصلي في الجولة القادمة من الدوري السعودي، إذ انخرط يوم أمس في التدريبات الجماعية وظهر بمستوى جيد مما يجعله مؤهلًا للعب.

مران الأمس شهد كذلك تواجد المدافع متعب المفرج بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب عودته من فترة الإعارة مع الشباب، لكنه بالطبع لن يُشارك في مباريات الدوري السعودي.

صحيفة: كاريلو غاضب من وضعه في الهلال

زعمت صحيفة Elfutbolero البيروفية أن أندريه كاريلو غاضب من وضعه الحالي في الهلال، خاصة وجوده على مقاعد البدلاء وغيابه عن التشكيل الأساسي للمباريات الأخيرة للفريق في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن "الثعبان البيروفي" بات يُفكر جديًا في الرحيل عن صفوف الزعيم حال تلقيه عرضًا جيدًا من الناحية المالية، مشيرة إلى أنه رفض الصيف الماضي عروضًا من أندية فولهام وليستر سيتي بسبب ضعفها ماليًا.

اجتماع حاسم بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي للحديث حول دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي على الاجتماع بممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون عن بُعد للحديث عن عدة أمور قبل التوجه إلى قطر لاستكمال الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هذا الاجتماع سيجري اليوم الأحد.

وترغب الأندية السعودية في مناقشة عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية الخاصة بالبطولة وكذلك إجبارهم على السكن جميعًا في فندق واحد ورفضهم للأمر.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة