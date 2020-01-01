أخبار الهلال اليوم | 3 لاعبين في التشكيل المثالي للجولة السادسة، وإصابة كويلار

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الوطيان يُواصل برنامجه العلاجي

يُواصل حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال برنامجه العلاجي من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا وحرمته اللعب أمام الفتح في آخر جولات الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يُقرر الجهاز الطبي خلال اليومين القادمين قدرته على مواجهة الرائد من عدمها في سابع جولات الدوري.

تأكد غياب كويلار عن موقعة الرائد

بات مؤكدًا غياب لاعب الوسط جوستافو كويلار عن مباراة الهلال أمام الرائد في الجولة السابعة من الدوري السعودي نتيجة معاناته من آلام في عضلة الساق.

ومن المقرر أن يخضع لاعب الوسط الكولومبي لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد فترة غيابه عن مباريات الهلال في الفترة المقبلة.

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3 لاعبين من الهلال في التشكيل المثالي للجولة السادسة

تواجد 3 لاعبين من الهلال في التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري السعودي حسب اختيار موقع سوفا سبورت المتخصص بالإحصائيات.

ثلاثي الهلال هم المدافع محمد جحفلي ولاعب الوسط محمد كنو والجناح سالم الدوسري، وقد تم اختيارهم بعد أدائهم الممتاز أمام الفتح.

التشكيل تكون من عبد العال محمدي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي أحمد حجازي ومحمد جحفلي وأوروش فيتاس في الدفاع.