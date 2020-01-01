أخبار الهلال اليوم | مفاوضات مع فلامنجو، والحل الأفضل لربط لوشيسكو باللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فلامنجو يُخطط لاستعادة لاعب وسطه من الهلال

أفادت صحف برازيلية أن إدارة نادي فلامنجو تُخطط لاستعادة لاعب وسط الفريق جوستافو كويلار من الهلال السعودي لتعويض المصاب تياجو مايا.

مايا تعرض لإصابة في الركبة سيخضع على أثرها لجراحة ستُبعده عن اللعب لـ6 أشهر، وقد أوضحت صحيفة min90 البرازيلية أن فلامنجو حدد فريق عمل بالفعل لبدء المفاوضات مع الهلال لاستعادة كويلار خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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الهلال يجد الحل الأفضل لربط المدرب مع لاعبيه خلال ديربي الرياض

وجد الهلال الحل الأفضل لضمان تواجد مدربه رازفان لوشيسكو مع اللاعبين خلال مواجهة النصر في ديربي الرياض يوم الإثنين القادم، والتي سيغيب عنها المدرب الروماني نظرًا لإصابته بفيروس كورونا.

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إدارة النادي بدأت التنسيق مع إدارة ملعب الملك فهد الدولي لتجهيز غرفة الملابس بشاشات وربطها بالبث المباشر تمهيدًا لربط لوشيسكو باللاعبين خلال ديربي الرياض.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب سيتحدث مع لاعبيه اليوم بالفيديو قبل المران الأساسي استعدادًا للمباراة، حيث سيشرح لهم طريقة اللعب المتبعة خلال اللقاء، وسيُشرف لوشيسكو على اللقاء فنيًا عن بُعد وسيُلقي على اللاعبين كلمته في الاجتماع الفني قبل انطلاق الصافرة.

وخلال المباراة سيتواصل لوشيسكو مع أحد مساعديه عبر اتصال مباشر لينقل للمدرب المساعد كريستيانو باتشي تعليماته.

كاريلو يدخل العزل وبانتظار المسحة الطبية

بدأ أندريه كاريلو جناح الهلال فترة العزل الصحي فور عودته إلى السعودية عقب انتهاء مهمته مع منتخب بيرو، ومن المقرر أن يُجري مسحة طبية صباح الغد حسب البروتوكول الصحي المطبق في المملكة.

وستحسم نتيجة المسحة موقفه من خوض ديربي الرياض أمام النصر يوم الإثنين القادم، إذ سيكون قادرًا على اللعب حال جاءت النتيجة سلبية وتأكدت الجهات المسؤولة من عدم إصابته بفيروس كورونا.

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