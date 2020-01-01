الشلهوب والعابد يحصلان على الضوء الأخضر لبدء التدريبات المنزلية

الهلال يقترب من امتلاك كافة نجومه

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الثنائي محمد الشلهوب ونواف العابد حصلا على الضوء الأخضر من طبيب الهلال خوان دويك لبدء التدريبات المنزلية البدنية، بعد أن أنهيا فترة التأهيل للعلاج من الإصابة.

الشلهوب كان قد تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية في فبراير الماضي وخلال الاستعدادات لمواجهة شاهر خودرو في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما داهمت إصابة عضلية العابد قبل مواجهة الاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في بداية مارس الماضي.

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الرياضية أوضحت أن الجهاز الطبي للهلال تابع جيدًا البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبين بعد توقف النشاط الرياضي والكروي في السعودية بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ كان على تواصل يومي مع اللاعبين للاطمئنان على سير عملية التأهيل.

وكان من المفترض أن يخوض الشلهوب والعابد فترة التأهيل من الإصابة في عيادة النادي لكن تجميد النشاط الكروي وإغلاق الأندية حال دون ذلك، مما دفع الثنائي لتجهيز منزليهما بالمعدات الرياضية المطلوبة وهو ما ساعدهما على تنفيذ جلسات البرنامج التأهيلي بجودة عالية.