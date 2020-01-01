أخبار الهلال: ما هي حقيقة تخفيض راتب رازفان لوشيسكو؟

انتشرت أخبار مساء أمس عن تقليص الهلال لراتب مدربه الروماني رازفان لوشيسكو إلى نصف ما يقتضي عليه العقد بينهما، فما هي حقيقة هذه الأنباء؟

أحمد رضوان | تويتر

اجتاح فيروس كورونا الأخضر واليابس في جميع أنحاء العالم وفي جميع المجالات لاسيما كرة القدم، وتسبب في إيقاف النشاط في أرجاء المعمورة وهو ما حدث للدوري السعودي .

مع توقف الساحرة المستديرة في أوروبا والوطن العربي أصبحت مداخيل الأندية منخفضة جدًا، وهو ما جعل بعض الأندية الأوروبية تبدأ في تخفيض رواتب لاعبيها، فانتشرت أخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى اتجاه الأندية العربية نفس الاتجاه، كذلك فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

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آخر هذه الأخبار أشارت إلى تخفيض الهلال لراتب مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، فما هي حقيقة هذه الأنباء؟

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ما هي حقيقة تخفيض الهلال راتب رازفان لوشيسكو؟

أشارت بعض الصحف الرياضية السعودية إلى أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو صرح لصحيفة GSP الرومانية إلى أن الموج الأزرق قام بتخفيض راتبه.

جاء ذلك بطلب من إدارة حامل لقب دوري أبطال آسيا، وأن المدرب الروماني وافق على الفور، وقال في التصريحات المنتسبة للجريدة الرومانية "جائحة كورونا ستترك آثارًا اقتصادية مؤلمة على جميع الأندية، والرواتب سيتم خفضها بسبب انعدام مصادر الدخل في الوقت الحالي".

وبحسب هذه الأخبار فإن راتب لوشيسكو مع الهلال انخفض للنصف، أي أنه أصبح مليوني يورو سنويًا بدلاً من أربعة ملايين يورو.

لكن بالبحث خلف هذه التصريحات المنتسبة للصحيفة الرومانية لم نجد لها أساس من الصحة، ولم تقم GSP بنشر أي شئ عن مدرب الهلال بالأمس.

هل تخفض الأندية السعودية رواتب اللاعبين والمدربين؟

انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة إلى وجود اتجاه في الدوري السعودي للبدء في خطة تخفيض الأندية لرواتب اللاعبيون والمدربين، لكن لم يخرج للنور أي قرار رسمي حتى الآن.

سيكون هذا الإجراء إن اتخذ تصرفًا طبيعيًا بعد توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وجميع البطولات في المملكة بسبب فيروس كورونا، فعائدات الأندية أصبحت ضعيفة جدًا وبالتأكيد سيكون هذا الأمر مؤقتًا لحين عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الكورونا.