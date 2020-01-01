استفتاء | من هو أفضل لاعبي الهلال في الدوري السعودي 2019-2020

الهلال نجح في حسم لقب الدوري السعودي لصالحه

تُوج الهلال بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وهو الـ16 في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين عام 1976، وذلك بعد صراع شرس مع النصر حسمه الزعيم لصالحه قبل جولتين من النهاية.

مسيرة الزعيم خلال الموسم شهدت تألق العديد من نجومه، سواء الأجانب أو المحليين، ولكن دومًا هناك مجموعة من العناصر ذات البصمة الأكبر والأهم في المشوار نحو الإنجاز.

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اخترنا اللاعبين الثلاثة الأفضل في مسيرة الهلال نحو استعادة لقبه الذي فقده الموسم الماضي لصالح النصر، ونترك لكم حرية اختيار اللاعب الأفضل عبر الاستفتاء الموجود في نهاية التقرير.

بافيتمبي جوميس

المهاجم الفرنسي حافظ على مستواه الممتاز الذي ظهر به في الموسم الماضي وهو أول مواسمه بالقميص الأزرق، إذ لعب 27 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع أربعة أهداف.

جوميس من الجانب الفني لا يكتفي فقط بإحراز الأهداف ووضع اللمسة الأخيرة، بل هو عنصر مؤثر وفعال في بناء الهجمة، خلال تحركاته داخل وخارج منطقة الجزاء وتبادله التمريرات مع زملائه وخلق المساحات للقادمين من الخلف واستخدام قوته الجسدية والبدنية لصالح جماعية الأداء.

أرقام مهاجم جلطة سراي السابق تتحدث عنه جيدًا، هو هداف ممتاز يمتلك أفضل نسبة استغلال للفرص المؤكدة بين الخماسي الأكثر حصولًا على تلك الفرص، إذ سنحت له 40 فرصة سجل 22 منهم بنسبة نجاح 55%، فيما عبد الرزاق حمدلله مثلًا سنح له نفس العدد ولكنه لم يحقق نسبة أكبر من 46%.

جوميس صنع 27 فرصة كان منهم خمسة مؤكدين لزملائه، وقد حاول التسديد 74 مرة لم ينجح الدفاع في اعتراض تسديداته سوى 11 مرm، وقد سدد 41 تسديدة على المرمى و22 خارجه.

سالم الدوسري

النجم السعودي سالم الدوسري هو أحد أفضل اللاعبين السعوديين في الدوري هذا الموسم، لعب بطولة رائعة مع الهلال وترك بصمة قوية حتى أنه نجح في انتزاع مكان أساسي في تشكيل المدرب رازفان لوشيسكو على حساب نجوم أجانب أمثال عمر خربين وكارلوس إدواردو.

الدوسري لعب 18 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة، صنع لزملائه 25 فرصة منهم تسعة مؤكدين، سدد تسع مرات على المرمى و10 خارجه ونجح في الحصول على ركلتي جزاء.

السعودي صاحب الـ29 عامًا تظلمه أرقامه كثيرًا ربما، خاصة على صعيد الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن دوره المهم والفعال جدًا في منظومة الهلال الهجومية واضح جدًا وليس مجهولًا أبدًا للمتابعين والجماهير.

الدوسري يتحرك دون كرة بشكل رائع لخلق المساحات لزملائه، يلعب بين الخطوط والمساحات ومراكز اللاعبين والمنافسين بامتياز، يمتلك مهارة فردية رائعة يُطوعها لصالح اللعب الجماعي، منسجم جدًا مع جميع زملائه، ولذا استحق أن يكون ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في الهلال هذا الموسم.

ياسر الشهراني

نفاثة الهلال ياسر الشهراني تفوق على نفسه هذا الموسم، يبدو وأنه يعيش صراعًا خفيًا مع منافسه في النصر "سلطان الغنام"، إذ لعب اللاعبان موسمًا رائعًا لكن الشهراني يتفوق في ثبات المستوى والأداء الدفاعي الممتاز.

المدافع الدولي السعودي أجاد تنفيذ الشقين في يسار الدفاع الهلالي، الدفاعي والهجومي، كان صلبًا للغاية أمام غزوات الأجنحة والمهاجمين من يمين المنافسين، والأهم دوره الرائع في التغطية العكسية داخل منطقة جزاء الزعيم.

وهجوميًا، صنع الشهراني خمسة أهداف تضعه في صدارة المدافعين أصحاب التمريرات الحاسمة في الدوري السعودي هذا الموسم بجانب سلطان الغنام نجم النصر الذي لعب ثلاث مباريات إضافية، والمثير هو صناعته لـ20 فرصة لزملائه، منهم 8 فرص كبيرة ومؤكدة، وقد سدد ست مرات على مرمى الخصوم.