الحرص على "عدالة المنافسة" يُؤجل جدولة الجولات الأخيرة من الدوري السعودي

الدوري السعودي سيعود في الرابع من أغسطس القادم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن جدولة رابطة دوري المحترفين لنصف الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي فقط، وتأجيل جدولة النصف الآخر لموعد لاحق.

وكان الاتحاد قد قرر عودة الدوري السعودي ولعب الجولات الثمانية المتبقية منه بدءًا من الرابع من أغسطس القادم، على أن تعود الأندية لتدريباتها الجماعية بداية من يوم غدٍ 21 يونيو الجاري.

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الرياضية أوضحت أن رابطة المحترفين من المتوقع أن تُعلن جدول مباريات الجولات الأربعة الأولى من الدوري السعودي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيتم الإعلان عن مواعيد الجولات الأربعة الأخيرة من البطولة.

وأضافت الصحيفة أن السبب خلف ذلك هو حرص الرابطة على ضمان عدالة المنافسة وعدم تأثر الصراع على أي من مناطق الجدول بجدول المباريات، خاصة صراع اللقب والنجاة من الهبوط.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله " ستطرح الرابطة على الأندية أحقيتها في تعديل توقيت مباريات الجولة الأخيرة، حيث ستُجرى المباريات التي تحسم الدوري، أو الهبوط في يوم واحد لضمان عدالة المنافسة".

وأوضح المصدر أخيرًا أن الرابطة ستعقد اجتماعًا مع الأندية لإطلاعها على جدول الجولات الأربعة القادمة في الدوري السعودي قبل إعلانه رسميًا.